因應新冠肺炎疫情，27日是荷蘭國慶日「國王節」，荷蘭在台辦事處取消慶祝活動，但空運國花鬱金香來台，由荷蘭貿易暨投資辦事處副代表貝莉莎(Lisette Hurkmans-Berkers)致贈台中第一線防疫醫護人員；副市長令狐榮達代表市長盧秀燕回贈台中盛產的文心蘭與蝴蝶蘭，為兩國醫護人員加油打氣，全力以赴克服疫情。

荷蘭代表處27日致贈800枝橘色鬱金香及8箱荷蘭糖漿煎餅，給台中市轄內8家應變、重度級隔離防疫醫院的醫護人員，衛福部台中醫院副院長林紹雯、光田綜合醫院主任王瑞昌及台中醫院多位醫護人員代表受贈，氣氛溫馨。

令狐榮達表示，面對新冠肺炎疫情，市府在盧市長的帶領下，推動多項跨局處「超前部署」防疫措施，感謝醫護團隊堅守崗位，守護市民健康。荷蘭是台中重要的經濟貿易夥伴，盧市長曾在去年9月訪問荷蘭烏特勒支市及阿梅爾市並簽署MOU，荷蘭代表處也在2018台中花卉博覽會設置荷蘭館，預計2022年荷蘭舉辦國際園藝博覽會，台中也將規劃出席。

荷蘭代表處副代表貝莉莎表示，感謝台灣政府在急難時，捐贈口罩給荷蘭第一線醫護人員，台中與荷蘭有特殊的「花漾情誼」，無論是去年剛落幕的2018台中花博，或是每年在后里舉辦的百合節，都能看到來自荷蘭的花卉種球，因此以荷蘭國花鬱金香表達謝意。

副代表貝莉莎說，現在台灣天候漸熱，不適合鬱金香生長，因此從荷蘭空運鬱金香及荷蘭糖漿煎餅，送給台中市照護重症病患醫院的醫護人員；他們特別選用代表荷蘭皇室奧蘭治（Oranje）的橘色鬱金香，也是國王節的代表色，象徵熱情、勇氣及希望，為台灣和荷蘭加油打氣。

林紹雯指出，橘色鬱金香象徵熱情、勇氣與希望，醫護人員在防疫的路上非常艱辛，要勇敢堅定地往前走，需要社會大眾的支持與鼓勵，很高興收到荷蘭代表處贈送的鬱金香，她回去就能告訴所有臨床一線同仁：「我們得到更多勇氣，所以在防疫的路上要更堅定！」

荷蘭代表處也特別贈送「代爾夫特（Delft）藍瓷瓶」給市府，該瓷瓶是模仿中國青花瓷繪製而成，青花瓷很有可能經由台灣傳到荷蘭，希望藉此見證台中與荷蘭的堅固情誼，像花朵一般春復一春、年復一年。

(中時 )