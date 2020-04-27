因應新冠肺炎疫情影響，高雄市立美術館宣布5月5日起調整開館時間。由於疫情導致館外戶外活動人口增多，為維護民眾安全，即日起取消「友輪區」，禁止滑板車、腳踏車、直排輪等休閒工具，打造無障礙的友善場域。

高美術今年1月下旬起，陸續配合防疫政策，滾動式調整入館參觀之防護措施。除提高館內設施消毒清潔次數外，亦管制未戴口罩者不得進入美術館，民眾並須配合入館實名登記、完成體溫之量測與酒精消毒後方可進館。

高美館原定開閉館時間為早上9點半至下午5點半，但為了降低疫情風險，5月5日起調整為早上11點半至下午5點半，週一仍為休館日，兒童美術館則維持不變。

高美館表示，全新完工的館前廣場於今年初開放，基於提供週邊社區學童、青少年健康休閒的活動場域之美意，初期規劃試辦「友輪開放區」，開放使用滑板（車）、腳踏車、直排輪等有輪休閒工具。但基於防疫帶來的戶外活動人口大增，須顧及年長、行動不便者及幼童等安全考量，27日起取消友輪區規劃，館前廣場及噴泉廣場不開放使用滑板（車）、腳踏車、直排輪等有輪休閒工具打造無障礙的友善場域。

戶外的館前廣場、噴泉廣場以及內惟埤藝術生態園區維持開放狀態，透過藝術作品裝置、戶外市集等活動規劃，落實由內向外延伸的美術館，打造城市一日藝術生活圈，仍鼓勵市民朋友徒步探索戶外藝術作品。

(中時 )