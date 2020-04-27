中國電信和中國聯通2020年5G SA新建工程無線主設備聯合集中採購（下稱「集採」）公示了中標候選人，加上數周前已經揭曉答案的中國移動5G二期無線主設備集採，總額高達760億元(人民幣，下同，約3200億台幣)的運營商5G基地台集採招標工作全部完成。

此次三大運營商5G無線主設備集採共涉及5G基地台52萬個，其中中國移動5G二期新建+擴容部分共需採購5G基地台超27萬個，中國電信與中國聯通採用聯合組網的方式採購25萬個5G基地台。

大陸工信部披露的數據顯示，截至3月底，全國已經建成5G基地台19.8萬個，5G套餐用戶5000多萬。分析人士認為，伴隨著這批集採產品的完成與交付，大陸將建成全球規模最大、覆蓋最廣也最為領先的5G網路。

根據評審結果，華為、中興、愛立信和大唐移動，得標了中國電信和中國聯通2020年5G SA新建工程無線主設備聯合集採。

中國電信和中國聯通沒有在公告中明確各家的份額。據業內人士透露，華為和中興兩家在此次招標中的份額之和達到88%；愛立信獲得兩位數的份額；大唐移動在招標中也有所收穫。

在之前揭曉的中國移動5G二期主設備集採中，華為、中興、愛立信和大唐移動分別獲得了57.2%、28.7%、11.5%和2.6%份額；華為和中興兩家占比為86%。

從結果推算，5G基地台單站價格在16萬元左右，中國電信、中國聯通在此次集採中的資本開支約為322.7億元，中國移動開支約為437億元，這意味著，三家運營商此次5G無線主設備採購金額總計高達760億元，佔其今年5G資本開支總預算的42%。

中國電信在發佈2019年業績報告時表示，今年將與中國聯通共建共享25萬座5G基地台，其中中國電信負責建設14萬站，另11萬站由中國聯通建設，併力爭在9月底完成這一目標。

中國移動的目標則是，到2020年底，5G基地台數達到30萬個，確保2020年內在全國所有地級以上城市提供5G商用服務。

數據顯示，截至今年3月底，大陸已經建成的5G基地台19.8萬個，較2019年底增加了6.8萬個，其中3月份建設了3.4萬個，占一季度總建設量的一半。

(中時電子報)