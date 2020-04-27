苗栗縣長徐耀昌27日前往苗栗地政事務所，視察防疫情形並推廣地政業務線上申辦，省時又便利。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府地政處統整縣內各地政單位聯絡方式，呼籲民眾可透過電話諮詢相關地政業務，省時又方便。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府加強推廣地政作業線上申辦，因應疫情期間，鼓勵民眾利用電話或網路，洽詢房地產等相關問題，簡易案件採通信或網路申辦。27日苗栗縣長徐耀昌前往苗栗地政事務所視察防疫情形，並提醒民眾，網路線上申辦相關業務，務必備妥自然人憑證。

徐耀昌表示，防疫期間推動各項便民措施，透過網路也能在家線上申辦地政作業，減少前往公共空間群聚疑慮，更可避免舟車勞頓。苗栗縣政府地政處長陳錦珠說明，網路線上申辦程序需先準備自然人憑證，進入「內政部地政司全球資訊網」後，點選線上申辦即可進入地政線上辦理申辦作業。

簡易案件通信網路申辦項目，包含住址變更、住址更正、建物門牌變更、姓名變更、姓名更正、出生日期更正、統一編號更正登記；另有線上複丈案件申辦的土地鑑界、土地坍沒複丈、建物門牌勘查、建物基地號勘查及登記、建物滅失勘查及登記、未登記建築改良物申請勘測-勘查建物座落位置、未登記建築改良物申請勘測-勘查建物位置及平面圖測量；以及線上申報地價。

地政處統整縣內各地政單位聯絡方式及地址，呼籲民眾可多利用電話洽詢房地產相關問題。徐耀昌強調，疫情期間可多利用網路完成簡易案件申辦，並提醒，務必要持續落實個人衛生管理，勤洗手、量體溫，酒精消毒等，平安共度疫情。

(中時 )