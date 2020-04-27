新冠肺炎重創旅遊業 雄獅老董：未來將加速轉型生活產業 18:342020/04/27 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雄獅集團董事長王文傑（右）在農委會主委陳啟仲（左）面前宣布，為拚營收射出「四箭」，均與農委會密切合作，包括產業振興與推廣、國民旅遊、雄獅嚴選、欣食旅等，轉攻內需市場。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雄獅集團董事長王文傑宣布，為拚營收射出「四箭」，均與農委會密切合作，包括產業振興與推廣、國民旅遊、雄獅嚴選、欣食旅等，轉攻內需市場，會後 王文傑（右二）、農委會主委陳啟仲（右）參觀參與雄獅嚴選的農業精品廠商。(陳怡誠攝) 出境旅遊全面熄火，雄獅董事長王文傑27日「為農業找通路，為觀光找出路」聯合推廣記者會上表示，該集團一年新台幣300億元營收，只剩國內20億元營收，而兩個月疫情也讓他想通，未來雄獅5成人力將轉型生活產業。 (中時 ) #雄獅 #未來 #轉型 #產業 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 交部提供專案融通貸款保證 11航空公司 獲資金活水 04:092020/04/23 財經要聞 專家傳真－從合一新藥5.3億美元授權案 看台灣生技業的轉骨 04:092020/04/24 產業特刊 燒聲只是小毛病？4原因其中一種就是癌 13:052020/04/24 生活 看過白蘿蔔開花嗎？絕美模樣網超想種 22:082020/04/25 日常 YouTube首支上傳影片是什麼？短短18秒點擊率破9千萬 14:422020/04/26 搜奇 數位化不停步 闖出一片天 04:102020/04/27 產業財經 旅行社變身花藝連鎖 雄獅攜手農委會救農業 14:412020/04/27 財經 雄獅自救射4箭 攜手農委會拚營收 17:152020/04/27 財經 黃志芳：疫後企業生存二關鍵數位化與全球化 18:002020/04/27 財經 動員500萬會員 雄獅打通台灣農業通路 18:012020/04/27 財經 生活熱門新聞 豬揚變色曝玄機 唐綺陽吐更驚人的 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 勞工紓困申貸將開放 資格、利息一次看懂 - 生活 錢櫃大火5死 楊楚光敬告學妹張雅琴：別雙標 - 生活 年代、壹電視沒報錢櫃新聞 NCC說話了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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