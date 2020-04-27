雄獅集團董事長王文傑宣布，為拚營收射出「四箭」，均與農委會密切合作，包括產業振興與推廣、國民旅遊、雄獅嚴選、欣食旅等，轉攻內需市場，會後 王文傑（右二）、農委會主委陳啟仲（右）參觀參與雄獅嚴選的農業精品廠商。(陳怡誠攝)

出境旅遊全面熄火，雄獅董事長王文傑27日「為農業找通路，為觀光找出路」聯合推廣記者會上表示，該集團一年新台幣300億元營收，只剩國內20億元營收，而兩個月疫情也讓他想通，未來雄獅5成人力將轉型生活產業。

(中時 )