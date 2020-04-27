武漢失業保險金標準 升至最低工資標準90％ 20:312020/04/27 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸武漢將失業保險金標準提高至最低工資標準90％。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢市人民政府副秘書長方潔表示，武漢將提高失業保險人員待遇，從2020年1月起，將失業保險金標準從最低工資標準的85％提高到90％，並階段性提高價格臨時補貼標準，讓今年3月至6月，每月價格臨時補貼標準提高1倍。 根據《新京報》引述方潔說，武漢進一步做好就業困難人員的就業援助，已為9.45萬名就業困難人員，發放2019年第4季社會保險補貼1.62億元人民幣，全市公益性職位擴大到1.85萬個。 (旺報 ) #標準 #人員 #就業 #失業保險 #武漢 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢中小微企業紓困基金再擴規模 增至600億人幣 03:322020/04/23 兩岸 暖心行動 嘉縣6農會送千盒壽司給長庚醫護 21:302020/04/23 生活 陸發展車聯網 三部門發產業標準體系建設指南 11:422020/04/24 財經 紓困專線被打爆 1988真人版擬上線啦 13:222020/04/24 政治 陸國家衛健委：武漢重症病例實現清零 17:052020/04/24 兩岸 杏輝宜蘭廠 捐百萬挺醫護 04:102020/04/26 地方新聞 頂新和德首屆就業班 盼助高關懷青年就業 13:562020/04/26 生活 用泡泡冰挺醫護 嘉縣再獲企業捐贈物資 16:552020/04/27 生活 走私320公斤K他命輕判挨轟 法官這樣說 18:002020/04/27 社會 連續兩天零確診 蔡英文感謝國人配合守住疫情防線 18:412020/04/27 政治 兩岸熱門新聞 陸為金正恩派醫療隊赴北韓？耿爽回應故佈疑陣 - 兩岸 陸4大電信國企將被驅離美國市場 - 兩岸 外國專家進入大陸調查病毒起源？ 陸外交部：政治操弄 - 兩岸 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 - 兩岸 陸殲-20爭氣 量產超俄趕美 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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