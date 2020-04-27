大陸武漢市人民政府副秘書長方潔表示，武漢將提高失業保險人員待遇，從2020年1月起，將失業保險金標準從最低工資標準的85％提高到90％，並階段性提高價格臨時補貼標準，讓今年3月至6月，每月價格臨時補貼標準提高1倍。

根據《新京報》引述方潔說，武漢進一步做好就業困難人員的就業援助，已為9.45萬名就業困難人員，發放2019年第4季社會保險補貼1.62億元人民幣，全市公益性職位擴大到1.85萬個。

(旺報 )