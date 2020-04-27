高市觀光局長邱俊龍（右）指出，因應51連假，市府組成「快速反應小組」。（柯宗緯攝）

針對五一連假到來，高雄市長韓國瑜今（27）日主持防疫會議後，宣布跨局處組成「快速反應小組」，針對觀光景點、百貨等人潮密集之處，加強人流管制，「強制維持社交距離」，觀光局明日也針對壽山動物園、崗山之眼祭出實名制措施。

觀光局長邱俊龍指出，這次跨局處組成「快速反應小組」，成員有觀光、經發、民政、衛生、交通、新聞局等，以過去清明連假經驗，預測這次51連假可能人潮的熱點，包括景區、市場、夜市等，推出人流管制策略

邱俊龍指出，針對售票口採獨立出入口，園區內必須維持社交距離，如果人潮一旦增多，而無法維持1米社交距離，則停止售票，全面「只出不進」。

針對風景區等開放場域，邱俊龍舉例，像是旗津、蓮池潭等，則由警察局等聯合稽查小組不定點巡查，強制要求民眾維持社交距離，會比清明連假時更為強制，另外若有發現新的熱點，會立即與中央維持聯繫反映，並透過1968 APP即時反應。

另外，觀光局轄管的售票景點，包括貝殼館、蝴蝶園、寶來花賞溫泉公園4月6日已啟動實名制，邱俊龍表示，28日起再納入壽山動物園及崗山隻眼，民眾入園必須填寫姓名、居住地、電話等基本資料，作為日後疫調需求使用。

(中時 )