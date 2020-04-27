被譽為「清涼偶像」的韓國男子團體ASTRO將在5月4日帶著全新專輯《GATEWAY》正式回歸。先前因身體健康問題暫停活動的團員文彬，也與成員們一起再次展開活動，所以這次專輯將會以粉絲期待已久的6人組完整體回歸。經紀公司Fantagio近期陸續釋出新專輯成員個人概念照，預計又將帶給大家們另一種「清涼POWER」的魅力。

專輯名稱《GATEWAY》意指「再次前往另一個新世界的大門」，為了打開此門主打歌《Knock》隨著相互關聯的專輯曲目名，Teaser內容一一公開，串連成整張專輯想講述給大家聽的故事，令粉絲們非常期待。ASTRO正在為了回歸努力準備中，新專輯也已經開始進行預購。

韓國經紀公司Fantagio也與CL Creative & Entertainment公司官方合作在台灣進行專輯預購，凡透過CL Creativre & Entertainment官方管道預購者，有機會獲得台灣限定版的ASTRO成員專屬小卡及隨機升級為親筆簽名專輯。活動詳情可至CL Creative & Entertainment官方臉書查詢。

(中時 )