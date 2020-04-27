台北市中山區林森北路錢櫃KTV，26日上午發生惡火奪走5條人命，送醫人數達55人。回顧台北市25年前造成多人死亡的3起KTV火警，事過境遷，這些事故建築如今有的重新改建，有的閒置荒廢，命運大不同。

西門小套房不受影響

1995年4月17日，台北市萬華區漢口街2段51號「快樂頌KTV」於凌晨2時遭人丟擲汽油彈縱火，造成13人死亡11人受傷，戴姓嫌犯年僅17歲，和5名朋友歡唱後準備離開，發現停放在門口外機車上的化油器不見了，黃湯下肚的戴嫌把錯都怪到服務生頭上，於是用塑膠袋裝滿了自己機車上的汽油，點火丟向KTV。

「快樂頌KTV」現也已改建為「宏普W HOUSE」，位於西門商圈，屋齡已有7年，總戶數133戶，坪數規劃13-30坪，酒店式管理小套房格局，近年成交行情每坪65.5萬元，小坪數物件單價較高，加上建商品牌加持，改建後的新大樓也能有不錯的賣價。

1995年西門町「快樂頌KTV」火燒後改建成酒店式管理小套房。（圖／中時資料庫、擷取自Google Map）

改建換新貌市場健忘

屋比房屋總監陳傑鳴分析，「財富新銳大樓」建物老舊事發後未改建，市場上負面印象比較強，被認定是凶宅通常會比市價低1至2成；反觀已改建的，看起來價格比較沒影響，「市場是健忘的。」

如今發生火災事故的林森大樓外傳歸國民黨附隨組織中廣公司所有，陳傑鳴認為，國民黨黨產放著收租機會較大，應該不會可能會重建，該路段商業活動比較有發展空間，應該會維持繼續商用，如果能重新開業影響不大；若改建住宅有抗性，賣不到好價格。

至於事故KTV民眾還敢消費嗎？陳傑鳴認為，KTV本來就常有事故發生，且不少KTV都有靈異傳聞在，除非一直有事故傳出，否則過一段時日，大家仍會接受，「消費者也是健忘的。」

林森北路錢櫃KTV惡火奪走5條人命。（圖／鄭清元攝）

表：資料來源：實價登錄／資料彙整:屋比房屋（萬／坪）

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(中時電子報)