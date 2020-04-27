新冠肺炎重挫觀光產業， 旅遊社龍頭雄獅破天荒發債，今日董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額上限7億元。雄獅董事長王文傑表示，新冠肺炎疫情已全面衝擊全球航空、旅遊、飯店等產業，目前預期最樂觀到2022年才恢復、最悲觀甚至要到2024年，必須做更長遠的財務規劃。

今日董事會中也討論到，雄獅決定從旅遊產業轉型為生活產業，持續加強人才培育，投入自動化、改變通路、改變品牌定位，目標將現有的一半員工進入生活產業，達成3千人就地轉型，資本結構也會進行調整，使其具備足以因應至2021年底的能力。

王文傑指出，雄獅過去1年營收規模達300億元，在疫情衝擊下僅剩20億元，3000名員工中原有2700名從事出境旅遊業務，如今僅剩不到300名。此次疫情使旅遊產業僅剩國旅的單一核心，勢必得翻轉過往的營運模式尋求出路。

王文傑認為，1000億元的出境商機，若轉為入境可創造1兆元市場產值。雄獅去年國旅營收貢獻僅約近20億元，此次希望透過與農委會合作，結合台灣農業及旅遊業，開創產銷通路合作新局，目標未來將內需市場的營收貢獻成長3倍、達60億元。

(中時 )