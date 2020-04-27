李寶英和劉智泰主演的韓劇《花樣年華-生如夏花》週末開播，首集在有線電視台開出平均收視5.4％，最高收視率達6.5％，是同時段有線電視收視第一名，更登上韓國入口網站NAVER熱搜榜，以清新唯美的鏡頭呈現久別重逢初戀的悸動，浪漫劇情成功抓住觀眾視線，飾演男女主角大學時期的「GOT7」成員珍榮和全少妮，兩人青春活潑的校園純愛，也是該劇的一大看點。

在前兩集中，李寶英和劉智泰曾在大學有過一段美好戀情，不知何由分開多年未聯絡，沒想到兩人的兒子竟就讀同一所學校，還在校園發生紛爭，趕往學校處理此事的兩人因此重逢。在大雪紛飛的夜晚，先認出對方的劉智泰上前搭話，李寶英一回眸見到許久未見的初戀，立刻熱淚盈眶，不到幾秒鐘就掉下眼淚，揪心情感讓觀眾跟著落淚，也見識到她細膩精湛的演技。

李寶英（右）在韓劇《花樣年華》重逢初戀劉智泰秒掉淚。（friDay影音提供）

談到彼此角色的魅力，劉智泰說，李寶英飾演的尹智秀有著「讓人憐憫的美麗」，直說是「想把她抱在懷裡、好好守護的那種感覺」，李寶英則笑稱劉智泰飾演的韓在炫是「呆萌美」，解釋說：「他經常在智秀面前展現呆萌的一面，因為只有智秀能看到，很有魅力也很可愛。」劉智泰聽聞則回應：「我也想成為可愛的男人。」逗趣發言讓兩人都忍不住爆笑。不過，劉智泰認為自己不是「花美男」，而是帥氣型的，還自豪是「肩膀流氓」，高大健壯身材讓人很有安全感。

另外，男星李泰成在劇中飾演大學時期就暗戀李寶英的朱英宇，兩人是繼《愛情萬萬歲》後，時隔9年再度合作，戲外情同姐弟，李泰成日前也在IG曬出兩人今昔合照，大讚李寶英是「當時和現在都沒有變化的防腐劑美貌」，只見現年41歲的李寶英和9年前幾乎零變化，童顏又凍齡得外貌令人驚嘆。《花樣年華-生如夏花》每週日、一早上10點在friDay影音獨家跟播。

(中時 )