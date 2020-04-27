「萬選居」的祖先廳。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

「萬選居」牆面發現舊時彈孔痕跡。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市歷史建築「萬選居」是豐原區目前保存最完整、規模最大的百年客家宅院。台中市府爭取中央補助修復，耗資新台幣3千多萬元，經2年多時間施工完成。台中市文化局27日表示，未來由「祭祀公業台中市張萬春」管理維護，將適度開放參觀，結合客家文化 帶動觀光文化及教育推廣。

「萬選居」於2004年登錄為台中市歷史建築，落成於清同治12年（西元1873年），「萬選居」張氏來台祖張達京，為當時岸裡社第一任通事，開墾豐原地區立下不少功勞，這座百年宅院見證地方開發歷史，傳承客家文化及成為凝聚地方意識。

台中市文化局表示，修復經費包括中央補助2517萬元、台中市府支出711萬元，總經費3228萬元。主要進行門樓、一落門廳、二落祖先廳等工項。值得一提的是，根據張家後代表示，正立面斗砌磚牆面的「彈孔」痕跡，是早年當地發生戰事時所留下，因彈孔頗深，修復時以白灰拌土朱色礦石粉來填補彈孔並保留彈痕，不但顏色相近，也可防雨水滲入。

台中市文化局指出，此次修復全力恢復建築既有原貌，建築部分屋瓦原為「唐山灰瓦」（黑瓦），在921大地震修復時，因取得不易而改採紅瓦，這次修復已恢復為黑瓦。此外，子孫廊木屏門扇面破損，經彩繪匠師採現成貝殼碎片鑲貼恢復原貌。

(中時 )