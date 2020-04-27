彰化市公所為因應疫情帶來經濟嚴重衝擊，首創在「市長室」設置紓困櫃台，國泰慈善基金會志工擔任接線生。（吳敏菁攝）

新冠疫情對國內經濟的衝擊，行政院投入1兆500億元辦理紓困及振興經濟方案，彰化縣政府統計，累計至今，申請紓困，中央受理，已4138件、累計金額 1億3242萬多元 ；彰縣府受理 6783件、累計7746萬8749元；縣府和各鄉鎮公所也累計受理1578件，累計2601萬元了；至於各鄉鎮市單獨受理的件數和金額還在統計中。

此外，關懷弱勢加發生活補助由中央直接配發，已配發4萬2588件，累計紓困金額6388萬2000元，至於營運困難用戶的水電費減免和延緩繳款期限等，由中央統計件數與金額。

彰化縣議會27日召開臨時會議，彰化縣衛生局長葉彥伯進行「新冠肺炎」疫情防疫專案報告，各局處也彙整對於紓困方案申請和執行現況。

統計，中央與本縣紓困方案共 63項，紓困對象包括個人、居家檢疫或隔離民眾及家屬、身障、中低收入、弱勢，急迫性變故民眾、勞工、自營業者、家畜業者、農民和企業主或團體、遊覽車小客車業者、文化藝術業者、店家、建築業、一般事業單位、旅宿業 、娛樂業、醫療機構、零售業、電商、傳統市場夜市、工業區等。

紓困方式以現金補助最多，共38項，其次為減免8項、利息補貼7項、津貼3項、緩繳或延長4項、振興抵用券1項、提高貸款額度2巷，申請方式：向中央、縣市政府或鄉鎮公所申請，受理局處包含工務處、文化局、民政處、社會處、建 設處、勞工處、地方稅務局、農業處、衛生局、經綠處及城觀處等共 11局處。

風暴衝擊大得可怕，還有許多人不知怎麼申請紓困，彰化市公所也首創將「市長室」作為紓困櫃台，公所和國泰慈善基金會合作，由志工接電話，負責說明政府各項紓困措施，幫忙中小企業解決問題，將經濟損害降到最低。

「每天營業額只剩250元了，連水電都不夠付了！」這波經濟衝擊是全面性，彰化市一家製作機車坐墊皮革的業者訴苦，志工接到紓困電話後，和同事前往，幫助業者申請50萬元小額貸款、填妥相關表格。

(中時 )