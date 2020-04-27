美國聯邦通訊委員會(FCC)表示，它很可能會吊銷中國大陸4家國有電信運營商在美國的運營許可證。FCC說，撤銷營運許可的原因是其涉及美國國家安全風險，目前已向這4家公司發出命令，要求他們答覆FCC所提出的問題。

《美國之音》報導說，美聯邦通訊委員會已經向中國電信美國、中國聯通美國、太平洋網路公司和ComNet (USA)下達命令，要求它們就對FCC提出的問題做出回應。前2家是中國大陸國有企業，後2家則是大陸國企中信集團的全資控股公司。

《華爾街日報》說，這4家企業預計需要向FCC提供它們「不會危害美國國家安全」的證據。而《路透》則認為，FCC的這個動作體現了川普政府對中國大陸採取的強硬立場。

FCC主席帕伊(Ajit Pai)在聲明中說：「在涉及到網路安全的時候，我們絕不會冒險或往最好方面去設想。」FCC是在十幾年前給這些大陸國企頒發的運營許可證，聲明說，此後「跟中國政府活動相聯繫的國家安全和執法風險已經大幅度上升」，而之所以提出要求解釋，是因為「中國政府涉及的入侵和攻擊美國網路問題的複雜性和破壞性」。

美國司法部、商務部、國防部、國土安全部、貿易代表署等機構於上個月聯合呼籲，要求FCC撤銷中國電信在美子公司中國電信美洲公司的服務許可。去年5月，FCC一致投票表決拒絕了另外一家大陸國企中國移動公司進入美國提供服務的申請。

共和黨參議員湯姆．科頓（Tom Cotton）對FCC的這個決定表示讚揚，他指出，這些大陸公司「在美國的業務只要存在下去就會對我們的關鍵網路構成威脅」。

報導說，中國的電信網路和公司引起美國政府的高度關注，FCC在本月批准美國Alphabet公司的子公司谷歌使用連接美國和亞洲的海底電纜，而不是連接美國與香港的海底電纜。谷歌公司同意只使用連接美國和台灣的太平洋光纜網路系統中的一部分。此海底光纜系統剛剛建成，全長8000公里，谷歌和臉書是這個光纜建設項目的投資者。

(中時電子報)