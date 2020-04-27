隨著全球新冠肺炎疫情延續，如何提供紓困方案、協助企業度過疫情衝擊成焦點，特別是在跨境物流停擺、線下商貿展會取消情形之下。因此阿里巴巴國際站27日宣布推出「春雷計劃2020」台灣版，將提供新入駐商家快速建站與流量起步的扶持計劃，除加速台灣中小企業導入跨境電商平台數位轉型，也可參與線上數位化展會來尋找新商機。

阿里巴巴國際站表示，將推出一系列扶持計劃，協助新簽約商家免費建站、商品發布、影片拍攝、平台培訓等，更會給予上線初期的流量支援。同時5月起將舉辦多場線上展會及提供商家一對一電商平台輔導，平台系統也會透過數據為商家提供診斷。

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，部分原本倚靠線下展會的商家，在疫情中受波及較大，急需尋找數位化轉型方式，因此提供為期2個月的流量起步扶持計劃，幫助中小企業把握數位商機，並減少數位轉型時的「成長痛」。

此次計劃是阿里巴巴集團「春雷計劃2020」的一部份，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇日前在內部信件中表示，中小企業是社會經濟的原子細胞，因此時隔11年後再啟「春雷計劃」。

(旺報 )