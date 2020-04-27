警方逮到潑漆的吳姓男子。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

台南市北區千畦種子博物館長期推廣生態教育，25日晚間遭人在大門口潑漆，館方26日白天發現，在臉書上發文「彩色的大門，台南的治安」，引起警方介入偵辦，27日逮回作案的吳姓男子，他竟因3月底曾在牆角小便遭抓包斥責，懷恨在心，27日酒後臨時起意，報復犯案。

千畦種子館位在北區開南街，館內收藏逾500種植物的種子，被認為是推廣生態教育的場館，館方26日發現大門突遭人潑漆，懷疑是因為近期附近一處建案動工，施工粉塵飛揚造成困擾，曾向環保局檢舉，而引起對方不快，派人來找麻煩。

梁姓館主堅持不會洗掉大門油漆，強調「不畏財團與無良民代」，汙染環境就一定出聲，甚至在臉書發文要大家把彩色大門當成裝置藝術，一起合影。

警方27日循線在台南公園附近逮到作案的吳男，他原本打零工為業，近期因為新冠肺炎疫情失業，3月底經過千畦種子館時，一時內急，隨意在牆角小便，遭對方發現並斥責，一直懷恨在心。

吳男25日晚間與朋友喝酒後談起此事大感不滿，看見附近廟內有桶油漆，決定臨時起意，搭乘朋友叫來的計程車到現場作案，在徒步離去，將油漆桶丟入柴頭港溪。

落網的吳男坦承犯案，警方依照毀損罪嫌將他函送台南地檢署偵辦。

(中時 )