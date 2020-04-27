房仲龍頭信義房屋（9940）27日公布第一季季報，受到去年同期尚有上海建案「信義嘉庭」認列基期較高以及新冠肺炎疫情的影響，今年第一季合併營收21.89億元，年減30.24％，稅後淨利0.41億元，年減90.3％，每股稅後純益0.05元，低於去年同期0.57元。

以信義房屋個體營收來看，今年第一季個體營收19.14億元，較去年同期減少5.66％。

信義房屋策略長周莊雲表示，國內因新冠肺炎疫情控制較其他國家良好，剛性自住購屋需求仍尚算穩定，雖在3月下旬受到國際金融市場大幅振盪，而影響房市買氣，但整體來說，剛性購屋需求「只會遞延、不會消失」，國內房仲本業業績受影響較小，未來疫情變化仍是房市買氣最大變數。

相較下，信義海外子公司分布於疫情較嚴重或管制較嚴格的大陸、日本及馬來西亞，加上上海「信義嘉庭」已接近尾聲，交屋認列收入獲利較去年同期減少逾8成。

信義房屋表示，隨著大陸各省市逐一復工，雖仍尚有部分小區管制，但人民及產業運作漸回復正常，目前來看，無論大陸房仲事業及開發事業的無錫「山水嘉庭」銷售業務都可望回歸常軌，不過日本及馬來西亞疫情仍尚未穩定，所受影響相對較大。

至於國內建設事業，去年底推出的板橋江翠「嘉和」去年第四季推出，目前銷售率約四成，預計2022年完工，板橋第二案「嘉品」已取得建照，目前仍在產品規劃階段，住宅部分總銷30億元，預計2024年完工。信義房屋後續啟動的兩岸建案銷售，將自明年起陸續交屋，成為業績成長動能。

信義房屋表示，面對新冠肺炎疫情的影響，未來仍將透過社區服務的互動，結合科技趨勢，讓同仁熟練O2O服務模式，開發事業也將化疫情危機為轉機，讓客戶感受建案展現其有別於其他建案的價值。

(工商 )