全球疫情延燒，但歐洲情勢出現趨穩跡象，市場預期美國4月高峰過後亦有望轉穩，加上美國出手救市，市場恐慌情緒已趨緩，國際股市跌深後，普遍自3/19最低點反彈，其中尤以台股表現最為亮眼。富邦公司治理ETF經理人溫芳儀表示，儘管本周台股在上檔反壓沉重下回檔，但指數自高點修正幅度仍深，對於有興趣投資公司治理相關商品的投資人來說，提供了長期定時定額的絕佳進場時點。

溫芳儀指出，雖近期美國總經數據表現不佳，持續反映相關衝擊，因疫情仍具不確定性，預期美股及台股股價將持續消化相關利空，但由於3月跌幅已深，在市場情緒趨緩下，下檔空間應有限。此外，台股仍有4大趨勢不變：（1）中國產業持續去美化，受惠IC轉單效益；（2）5G驅動網通升級潮及手機換機潮；（3）部分產業如工具機、記憶體、被動元件等景氣循環谷底落於2019年，2020年有望復甦；（4）台商資金回流加上港資外逃效應。上述產業趨勢亦提供股市部分下檔支撐。 另外，此波修正下，台股大部分類股修正幅度達30～40％多，目前台股相關供應鏈獲利下修幅度平均10～20％，再加上半導體庫存不高，待未來經濟活動慢慢恢復正常，搭配5G相關基地台及手機放量，將會有不錯的回補庫存力道。所以未來市場如果因為經濟數據不好有所修正，拉回反而為中長線買點。

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