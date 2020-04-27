中龍工人遭氣壓缸軸心刺傷腹部，圖為意外現場設備。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市龍井區中龍鋼鐵公司， 27日上午發生32歲白姓外包工人在檢查工廠內的例行行檢修時，疑因沒放空氣壓馬達的氣壓，造成一支長約80公分的鋼條射出，直接從他的下腹部穿入、前端從左臀部穿出來，卡在身上，幸送醫檢查，該鐵條只穿過身體內的軟組織，未傷及內臟及動脈。台中市勞檢處已勒令該作業停工，意外原因待調查。

童綜合醫院指出，32歲白姓男患者，上午9點22分到院，意識清楚，醫生發現該直徑約5公分的鐵條，奇蹟式的只穿過身體內的軟組織，未傷及內臟及動脈，經手術拔出縫合，未避免創傷處感染，於下午4點20分手術完成，送加護病房觀察，目前無生命危險。

中龍鋼鐵表示，該「日高」工程公司是長期配合的外包廠商，上午8點50分，在作定期查修時，白姓工人不慎遭鐵條射入身體內，當時立即送童綜合急救，並立即停工，接受台中市勞動檢查處檢查，而白姓工人也於下午4點20分手術完成，無生命危險，現於加護病房觀察中。

中市勞檢處指出，中龍鋼鐵承包商白姓工人，早上8時50分許於中龍鋼鐵煉鋼廠精整工場，從事設備氣壓缸查修作業時，疑因未先進行洩壓程序，遭氣壓缸軸心刺傷腹部，立即送往童綜合醫院治療中。意外發生後已勒令停止該項作業，正確原因仍待釐清。

(中時 )