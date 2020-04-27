證交所將於5月25～29日邀請華夏（1305）、台聚（1304）、耿鼎（1524）、亞聚（1308）及台達化（1309）等5家上市公司舉行法說會。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增進投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司應定期在中華民國境內自辦或受邀參加法人說明會。

證交所指出，法說會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景的看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。經統計截至目前為止，國內上市公司總計辦理325場次法人說明會。

證交易所鼓勵上市公司積極辦理法人說明會或業績發表會，以增進投資人對公司產業變化及營運之瞭解。109年5月計有5家上市公司出席，防疫期間，建議可透過網路轉播同步收看法人說明會。

(工商 )