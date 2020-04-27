晟德（4123）宣布，旗下轉投資公司澳優乳業第一季營收達人民幣19.1～19.35億元，年增25.7～27.4％，稅後淨利達人民幣2.61～2.71億元，年成長72.2～78.8％；若不計因衍生性金融工具公允價值變動產生之虧損，本業獲利人民幣2.9～3億元，年成長49.1～54.2％，業績未受新冠疫情影響，持續強勁增長。

晟德投資範圍包含新藥開發、蛋白質與抗體藥物開發公司、保健品及農業生技產業、醫療器材與創投等多元領域，旗下包含益安生醫（6499）、順天醫藥生技（6535）、永昕生物醫藥（4726）、澳優乳業（1717）及東曜（1875）等逾20家公司，其中已有9家成功上市櫃或興櫃。

其中，澳優乳業為一家生產設備主要設於荷蘭、中國、澳洲及紐西蘭的嬰幼兒配方奶粉及營養品公司；全球範圍內從事生產、研發及銷售嬰幼兒奶粉、成人奶粉、其他乳製品及營養食品。

晟德表示，澳優乳業第一季配方羊奶粉銷售額年增36.1～37.4％，配方牛奶粉年銷售額年成長34.1～36.3％；除強化銷售網絡、品牌發展及提高服務品質，澳優乳業並於新冠疫情初始即針對員工健康、原料供應及產品物流作好應對措施，確保業務可順暢運行。

澳優乳業目前中國物流中心也已墊高庫存水平，現有存量能滿足至少3個月以上市場需求，並安排多趟中歐國際貨運運輸，滿足長期市場需求。

(工商 )