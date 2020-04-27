大千綜合醫院獲審核通過，取得「主動脈支架置放手術」資格，為苗栗首家也是目前唯一具備施行此手術能力的醫院，可針對大動脈疾病進行手術，讓苗栗民眾把握黃金時間在地治療，不需冒風險轉診外縣市。

大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞醫師表示，「主動脈支架置放手術」可針對胸主動脈瘤、腹主動脈瘤、複雜性乙型主動脈剝離、主動脈創傷性或自發性破裂、髂動脈瘤等5類大動脈疾病進行治療，且比起傳統開腹或開胸手術，微創主動脈支架手術有傷口小、恢復快、安全性高等特點，而且目前健保皆有給付。

他指出，主動脈瘤是主動脈的血管壁發生不正常的脹大，會沿著主動脈發生在任一部位，其中腹部最常見，嚴重可能會破裂，造成內出血情況。由於多數的主動脈瘤如「不定時炸彈」，初期無症狀，直到主動脈瘤壓迫到器官或發生剝離時，才會伴隨疼痛或下肢麻木等情形。

楊智鈞表示，65歲以上、高血壓、抽菸的男性為高危險族，建議每年至少做一次腹部超音波檢查，若發生劇烈腹痛合併休克、意識喪失，要特別留意有可能是腹主動脈瘤破裂引起。

大千醫院說明，主動脈瘤發生原因為高血壓、高膽固醇、抽菸、壓力大、老化等，楊智鈞提醒，控制好血壓及體重、戒菸、多運動、適時舒緩壓力，皆為預防血管瘤的不二法門。

(中時 )