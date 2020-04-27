新冠疫情延燒，三峽普賢寺住持暨佛教懷仁基金會董事長宗道法師，捐贈新北市政府8000件全身式防護衣，今下午在市府舉辦捐贈典禮，市長侯友宜出席受贈並表示，如同戰士上戰場需要武器和盾牌，感謝三峽普賢寺義不容辭奉獻大愛，共同守護居民的生命安全。

侯友宜指出，因應新冠疫情影響，衛生局訪查或消防局出勤時，若對象為居家檢疫或居家隔離者，往往需要依照尺寸穿著防護衣，就如同戰士上戰場需要盾牌、武器，是一種消耗品、也是非常重要的物資，疫情看似紓緩，但過程中要審慎面對，不可輕忽。

侯友宜表示，宗道法師雖是出家人，但卻行入世法，成立懷仁基金會和志工隊，開設教養院，照顧最基層困苦的弱勢孩子，衷心感謝其善行義舉，造福新北市民，另外，藉由本次捐贈的全身防護衣，加強新北市防疫能力及裝備，並提升整體防疫效能，確保居民的生命安全。

新北市消防局表示， 三峽普賢寺今年已陸續捐贈新北市3輛復康巴士、3輛高頂救護車等設備，盼拋磚引玉，引領各界投入更多的公益善行，這次再捐贈8000間防護衣，提升防護裝備等級及減輕第一線防疫人員工作壓力及風險，並與全民一同抗疫。

(中時 )