苗栗縣政府環保局設置500個空氣品質微型感測器，有助提升縣內空氣品質監測量能，守護居民健康安全。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府環保局加強空氣品質物聯網的應用，提升縣內空氣品質監測量能，守護居民健康安全。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府環保局建置500個空氣品質微型感測器，在縣內主要工業區、民眾陳情地點、交通熱區等地點進行布建。3月中旬環保局應用感測器執行稽查，針對2家業者開出20萬元罰單，將持續加強空氣品質物聯網的相關應用，守護空氣第一道防線。

縣府環保局首創全國使用國產化PM2.5感測器，並加裝「TVOC」揮發性有機物感測元件，提升汙染源控管。環保局說明，去年底完成500個空品感測器建置，今年3月12日夜間在苗栗市中華路607巷口附近意外查獲瓦斯洩漏，並通報消防局及中油公司即刻處理，保障民眾居住安全，防範災害發生。

環保局指出，空品感測器布建於11處縣內主要工業區，另外於民眾陳情地點、社區敏感點及交通熱區等地點進行設置，共500個打造空品監測網。環保局3月中旬應用感測器執行稽查作業，依序在西山、頭份工業區兩地，共查獲2家業者違規，開出20萬元罰單，展現初步成效。

(中時 )