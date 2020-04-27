宋柏緯、孫可芳。（華視提供）

華視、公視台語台《若是一個人》26日播出第二集後獲得好口碑與迴響，宋柏緯飾演的有機農場員工丁志明，篤行「這世界從來都是一個人」理論，習慣做什麼都是一個人，很多行為看在孫可芳飾演的方佳瑩眼裡就是個怪咖，劇中他和「青蛙」對話畫面更是逗趣。宋柏緯自曝這角色會在農場召喚青蛙、狗狗、魚等動物，他因此被同劇演員笑封「白雪公主」，大家私下都叫他「公主」。

宋柏緯還爆料，拍完和青蛙對話那場戲後，攝影師竟跑來跟他說：「今天那隻青蛙演得最好！」原本大家都擔心青蛙會跳來跳去很難拍，沒想到開拍後，牠就完全停住聽他訓話，還會看鏡頭，被劇組戲稱「最佳臨演」。

劇中孫可芳為了雜誌工作的專訪，來到宋柏緯工作的農場，體驗了採絲瓜、抓雞的農村生活，兩人之間的曖昧情愫默默發酵。被問是否嚮往農場生活，不太會煮菜的孫可芳笑說：「如果有廚師料理三餐的話，可以考慮。」

宋柏緯、孫可芳。（華視提供）

劇中宋柏緯安慰孫可芳「這世界上一定有一個了解你的人，若遇不到，就當作放一輩子的假這樣不好嗎？」，經典台詞獲許多網友共鳴，熱情回應「這集是志明開釋」、「志明真的好像傳教士，對他的每句話都點頭」。

《若是一個人》由華視、寶麗來國際娛樂製作，公視台語台聯合播出，是華視首部自製的全4K全台語劇，在探討都會男女感情觀及拋出多項辛辣議題的推動之下，繼在Hami Video上架拿下戲劇人氣榜第一名之後，也於觀看平台CATCHPLAY＋影集類點擊數躍升為第一名，成績表現斐然。

(中時 )