時力立委邱顯智、民眾黨立委賴香伶今日接受記者電訪齊聲批評，行政院宣稱「減班休息」人數只有1.8萬人，表現很好。但事實上「減班休息」根本沒有強制通報，「現在都是黑數」，要將「減班休息」與「資遣通報」相加，才比較接近實際數字。

行政院政務委員龔明鑫今日至婚紗店家拜會，並聲稱要感謝企業沒有遣散員工，而目前「減班休息」的勞工約1.8萬人，與上周行政院記者會時宣布「減班休息」人數為1.5萬人比較，本周較上周增加3千人。

龔明鑫指出，目前的「減班休息」人數，與過去金融海嘯時期放無薪假約23萬多人相比，差距比例非常大。當時失業率逾6％，目前尚維持約3.7％，感謝企業界願意在維護勞工的情況下做出貢獻。

邱顯智表示，目前法律沒有規定企業強制通報無薪假，所以有許多公司都要求員工用「事假、特殊假」規避，「假單都寫好了再叫員工蓋章簽名」。這都是企業規避無薪假的常見手段。

邱顯智指出，之前也已質詢過勞動部長許銘春，要求雇主要強制通報「無薪假」，這樣的做法，一方面讓企業可以申請紓困補助，另一方面也要對「無薪假」誠實以報，兩者要去做搭配，不要只有企業領了補助，勞工領不到。

曾任台北市勞動局長的賴香伶表示，對於雇主來說，即便給員工「減班休息」，每個月至少也要給付基本薪資23800元。如果雇主不通報，私下跟勞工協商，也許只要給1萬多元即可打發，所以黑數就這樣出來的。行政院提報的「無薪假」數字一定是黑數。

賴香伶指出，目前受衝擊的產業員工，普遍薪資都已經降了很多，政府現在要快點想辦法救助基層失業，失業延長給付或許是一個方式，可以再討論。而也要去檢討了解，為何雇主不願通報「減班休息」，制度到底出現了什麼問題。

(中時 )