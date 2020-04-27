Marvell（NASDAQ：MRVL）近日宣布多項支持受新冠肺炎（COVID-19）疫情人群影響的措施，包括成立150萬美元的社區救濟基金，以支持Marvell在全球各地的社區項目。這筆救濟基金的其中一部分，Marvell將用於為員工提供特別的匹配捐贈機會，鼓勵他們為當地社區提供力能所及的幫助。

除了該筆基金，Marvell還承諾將從其位於加州聖塔克拉拉總部的自助食堂雜貨預算中，拿出每月約25萬美元，全部捐給位於矽谷的Second Harvest食品銀行。Marvell還在加速支付小型供應商的款項，幫助他們緩解現金流斷裂難題。

Marvell公司首席執行官Matt Murphy表示：「我們正經歷一場大規模、影響全球的巨大危機，這場危機為我們所珍視社區帶來的損失是無法估算的，而且狀況尚未明朗。在這樣的時刻，我們所有人都有責任表現出領導力，支持那些受到嚴重影響的人。Marvell正致力於幫助我們稱為家的社區。」

150萬美元的社區救濟基金：COVID-19疫情影響到每個人，因為活動取消、工作場所被關閉、停課、消費者和公司縮減可任意支配的開銷，許多人被迫回家照顧自己和家人，低收入戶和計時員工發現要賺錢變得更困難了。

在Marvell 最大的生產基地，聖塔克拉拉，該公司將藉由矽谷強基金（Silicon Valley Strong Fund）與矽谷社區基金會（Silicon Valley Community Foundation）從救濟基金中拿出一部分，向Destination: Home提供25萬美元的首期捐款。作為聖塔克拉拉流浪者預防系統的一部分，Destination: Home正在向因COVID-19而失去收入的低收入戶居民提供臨時的經濟援助。這些資金將用於支付房租和其他基本需求，以幫助在這場危機中最脆弱的居民。

在矽谷以外，Marvell正在美國、歐洲和亞洲的其他主要辦事處附近尋找類似的基金會，並將根據需求和員工數量分配資金。受益者會得到來自包括食品銀行、流浪者預防系統以及針對受疫情影響人群的金融支持基金會的援助。該基金的撥款按照員工用於向這些選定的基金會捐款的100％（最高可達2,500美元）進行搭配捐款，為員工提供支持其所在社區受到嚴重影響居民的機會。

位於矽谷的Second Harvest食品銀行：除了社區救濟基金，由於Marvell近2,000名員工如今已開始居家辦公，因此只要聖塔克拉拉自助食堂不營業，Marvell公司就會把平時每月25萬美元的食品雜貨費捐給。該食品銀行是美國最大的食品銀行之一，致力於確保社區中每一個需要健康飲食的人，都能獲得健康的食物。

面對當前危機，由於社區成員被解雇、失去時薪而被迫耗盡積蓄、仍必須養家，Second Harvest食品銀行的電話諮詢量已經暴增了五倍。目前，倉庫需要預裝食物以減少接觸，導致營運成本也在增加。他們的志願者小隊也受到了影響，因為老年人和有健康問題的人被要求留在家裡。

Marvell公司首席執行官Matt Murphy表示：「只要聖塔克拉拉的員工還在家工作，聖塔克拉拉園區仍只保持最低限度的基本營運。我們得想出一個有效的方法，讓資金流向當地經濟，支持那些現在最需要的人。持續支付食堂員工和輔助人員全額工資，並將食品雜貨預算捐給當地食品銀行，這是我們覺得該做的事。」

(工商 )