針對近日媒體報導查處高噪音車輛擾寧問題一節，環保署表示，為強化管制高噪音車輛，該署已陸續推動「源頭」排氣管認證、「使用端」雲端防再改標籤及「末端」環警監大執法等三面向管制策略，結合中央與地方管制量能，多管齊下以達全面防制效果，還給民眾一個安寧的環境。

環保署指出，鑑於交通部日前已有限度放寬排氣管改裝，該署為防止排氣管開放改裝所伴隨而來的噪音困擾，特參考歐盟及日本排氣管認證機制（E-Mark、JASMA），自108年起實施「改裝排氣管噪音認證」，將排氣管編碼、造冊，鼓勵業者將其產品送驗，經檢測合格後，即核發合格編號並烙印排氣管上，提供業者認證管道更讓民眾有合乎噪音管制標準的改裝管可選擇；截至3月底，共輔導業者計13家完成89款排氣管認證，搭配特定車型即可符合我國噪音管制標準，參與的業者當中不乏國際知名排氣管改裝廠牌、重機代理商，從源頭打造「改帥不改吵」的優質改裝風氣。

另一方面，因少數改裝高噪音車主，經民眾檢舉環保局通知到檢時，會將排氣管換回原廠管進行檢驗，通過後又再換回高噪音排氣管持續製造噪音，為遏止驗後再改的投機行為，該署自107年起與地方政府環保局攜手推動「防止噪音檢驗合格車輛改回原改裝排氣管措施」，針對改裝管測試合格即貼標籤並上傳雲端列管方式管控，各地方政府並依據噪音管制法第8條授權，採行為公告限制未經認證排氣管車輛於特定時段、道路行駛，經環保局路邊攔查或透過影像辨識，如不符再改者即逕採行為罰裁處新臺幣3千元，截至目前已上傳雲端列管28,624輛，另依統計同車號重複檢舉案件數2019年相較2017年減少約6成，有效嚇阻再改行為。

在末端管制部分，環保署持續與警政、監理及各地方政府環保局合作，積極辦理環警監聯合稽查工作，去年全台共舉辦1千多場次，巡攔查（檢）2萬2,440輛，經現場檢測超標告發1,715輛（告發率約7.6％）。

環保署表示，由於車輛製造技術日新月異，且車輛的噪音來源並非只來自排氣管，車輛傳動系統或引擎部位如不當改裝亦會產生高噪音問題，該署除積極推動前述管制措施外，特於去年研發聲音照相科技執法措施，並自本年開始擴大於各縣市執行科技執法持續強力取締，以進一步提升管制成效。

環保署呼籲，體驗駕駛樂趣的同時，應共同維護環境的安寧，尤其在住宅地區、醫院、學校等周圍區域，切勿刻意拉高轉速製造噪音擾寧，該署將持續偕同中央與地方政府加強各項管制措施，請車主勿存僥倖心態，以免受罰得不償失。

(工商 )