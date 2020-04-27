因新冠肺炎影響，國際空運航班銳減、艙位不足且空運費高漲等情形，部分快遞業者選擇改以海運快遞方式提供物流服務，致無法短期內消化突然暴增的貨量，導致快遞業者須排隊等候貨物通關。對此，交通部指示航港局、海關及臺灣港務公司提出相關配套措施，加派人力，以因應業者需求並提升服務品質及效率。

為解決貨物通關壅塞情形並提升整體海運快遞通關效率，基隆關自3月起增派人力及延長通關作業時段，並於3月28日起的週六增加加班時段。另基隆關亦協調臺北關自4月10日起加派10名人力支援通關作業，海關通關作業時段為週一至週五自早上9點至晚上9點，週六則自早上9點至下午5點。27日2家海運快遞專區業者可將4月10日前進港的貨櫃全部清關放行。

為避免海快貨櫃積存現象，基隆關預計於5月8日起要求擬卸存特定專區之貨櫃，須經該專區業者同意後，海關始核發卸貨准單，以確保進儲專區的貨櫃能夠儘速完成通關，以滿足快遞貨物的時效性需求。

臺灣港務國際物流公司表示，有關5月1日起之通關作業模式，將依各家海運快遞承攬業者貨量所佔比例合理分配作業時間，並取消原有訂約客戶優先通關權，更無外傳有優先通關權之快遞業者外，其餘第三方業者，每日只清關一櫃之情況。

另台北港國際物流公司已於4月17日新增3條輸送帶，臺北港現有2家專區業者共有8條輸送帶提供海快通關服務，台北港貨櫃碼頭公司亦預計於5月成為臺北港第3家海快專區業者，屆時可再投入2條輸送帶，臺北港海快通關作業能量將大幅提升。

(工商 )