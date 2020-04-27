台北市內湖區基隆河畔潭美街一帶，近市中心，過去發展較早因而機能完熟，但當地屬於老社區，屋齡多在7年以上、坪數也多在40坪以上，長期缺乏首購型房屋產品，致使多年來該區域累積相當高的購屋能量，代銷出身的君璽建設董事長莊育士看準這波契機，在新民路、潭美街口推出符合市場需求的新建案──大道東，潛銷期即引爆搶購熱潮，短短不到半年時間已全數完銷，締造銷售奇蹟。本報特別專訪催生大道東建案的幕後推手──莊育士董事長，請他談談這筆建案的規畫思維以及未來布局。

買得起最重要 小型建案深受首購族喜愛

莊董事長是代銷出身，他深知要讓顧客買單，就得端出合適且負擔得起的商品，「一棟房子如果太昂貴，顧客負擔不起，即使你說得再好，內部設備再怎麼棒也沒有用，客人會覺得那不關他的事；反之，如果今天推出的房價顧客認為合理，那麼你說什麼，他們都聽得進去，成交的機會自然大很多。」依照這樣的思維，莊董事長自創「市場還原法」，其精隨在於「了解市場要的是什麼，盡可能投其所好。」在土地開發階段即將房價納入考量，務必將售價控制在顧客預算內，所以選建地時，專門挑選台北市區小面積土地，使大道東得以在內湖區創造誘人的6字頭價格，在幾乎不用任何廣告看板的情況下，一舉秒殺完銷。

能創下如此驚人銷售成績，關鍵在於大道東建案顧及了消費者在意的每一項細節：如室內挑高3米5，比一般房屋3米3還高，讓住戶感受室內寬敞；又例如設計底層含櫃子的床，賦予家具複合式功能，既能作一般休憩使用，也可提供充足的收納空間。而其中消費者最在意的點，當然還是價格，莊董事長認為坪數大的房子，總價肯定壓不下來，完全不是他想要的產品，所以瞄準28~30坪高坪效中小宅，並將單價控制在62~69萬/坪，總價控制在2000萬左右，對消費者來說價格平易近人，許多首購族都驚呼竟可以在內湖發現這麼符合自己需求的產品，因此願意買單。而對於建商本身來說，戶數僅43戶，總銷7億多，銷售壓力相對小，推起案來更能從容應對。

日景立面透視圖。/圖業者提供

與搭檔培養絕佳默契合作無間 未來著眼內湖永和

君璽建設擅長的領域為產品定位及行銷，過去多與設計專長的姚嘉志建築師事務所及建築專長的誠群建設進行互動，長年下來，彼此都有相當程度的默契，首發推出的建案品質自然展現出高超水準。未來的布局以內湖區和永和區為重，尋找合適的建地，再搭配政府通過的危老建築條例，有助於翻新美化都市市容。

行銷思惟清晰 小資本建設公司照樣能推出水準之作

面對其他大型建設公司環伺，莊董事長有他獨特的經營策略「絕不看大型建地，只看200坪以下小型建地，和熟悉的夥伴合作規劃，利用一條鞭做法推出消費者買得起的高水準房型產品」成功地開啟專屬於君璽建設的營運之路，也為自己的品牌創造了絕佳口碑。

(中時電子報)