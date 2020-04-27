疫情期間許多人宅在家，不少人利用宅在家的時間發掘自己廚藝的潛能，也有一群年輕人及小朋友趕上自拍短影跟朋友分享，打發時間，而最符合防疫主題的就是PPAP洗手舞，也掀起一股洗手舞短影風，包括實況主、中信啦啦隊都上傳分享自己的洗手舞短影。

iM短影平台表示，因為新冠肺炎疫情緣故，居家檢疫人數越來越多，加上假日大家也不敢趴趴走，選擇苦中作樂拍影片抗疫的人越來越多，捲了一股短影風潮。就連日本紅極一時的Piko太郎也改編無厘頭PPAP神曲，將「Pen-Pineapple-Apple-Pen」（筆、鳳梨、蘋果、筆）改為「Pray for People And Peace」（為人類與和平祈禱），並換上洗手的動作，教導大眾如何正確洗手。

改編的洗手舞短影，以「I have a hand、I have a soap」引導人伸出手用肥皂「Wash!Wash! Wash!」。洗手舞短影活動持續擴散，也吸引了知名浪Live 遊戲頻道當家實況主--國動加入，分享自己洗手舞蹈創意。iM短影平台也說，這段期間許多用戶也透過iM短影結合各種創意，拍攝為台灣及醫護人員加油的影片，也成為疫情期間療癒人心的精神食糧。

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(中時電子報)