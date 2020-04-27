錢櫃發生祝融慘劇，北市消防局調查，主因是店內5大類7項消防安全安全設備被關閉所致。國民黨北市議員陳重文27日在市議會質詢時，要求現場官員為死者默哀1分鐘，但也質疑，KTV不可抽菸，業者可能為了讓客人能抽菸，遂將消安系統關閉。

「別出事死人了才檢討！」陳重文直言，實際上去KTV的消費者去唱歌時，都會抽菸，業者因此會把通報系統關閉，倘若抽菸導致警鈴響，就沒人會去唱歌，這是動態違規，查也查不到，要如何做好火災防治？只能要求業者限期改善，把系統打開。

消防局指出，檢查錢櫃時，會事先和業者約好，消防設備都有打開、測試也是好的、檢查也合格。陳重文痛批，檢查效率不佳，既然檢查合格，怎又造成重大傷亡，事先約訪的稽查效果不彰。

消防局副局長畢幼明說，若在KTV抽菸，偵測器會感應。衛生局則說，KTV是禁菸場所，去年稽查了100家，違規即開罰。陳重文對此要求，應加強檢查頻率及處罰力道。

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(中時 )