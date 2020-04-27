王識賢、張再興二度合作。（Netflix提供）

由張孝全、許瑋甯、王識賢等實力派巨星主演的Netflix華語獨家影集《誰是被害者》30日開播，一次上架全劇八集。除了主要演員之外，劇中幾位綠葉也都是大亮點，金鐘男星夏靖庭詮釋年輕時犯下大錯、想要彌補謝罪的男人，電影《角頭2》男星張再興「改邪歸正」出演帶江湖味刑警，曾在植劇場《花甲男孩轉大人》有亮眼表現的林意箴演出許瑋甯的報社同事，是為達成目的不擇手段的「心機婊」。

夏靖庭在《誰是被害者》中因年輕時犯下大錯，而懊悔一輩子，他透露當飾演他妻子的季芹緊緊握住他的手時，他感到一股暖流傳遞，若以角色立場說話，他坦言會深感抱歉，「因自己的錯誤的過去而無法面對自己的痛苦，完全忽略了妳對我的愛。其實過去就應該讓它過去，更值得珍惜的是現在，只要活著就有希望。」

夏靖庭對戲季芹覺得有暖流。（Netflix提供）

林意箴透露與心中偶像許瑋甯對戲是一大挑戰，直呼：「腋下很濕。」她在《誰是被害者》惦惦吃三碗公，觀察許瑋甯搶新聞的路數，默默模仿起，竟搶走了許瑋甯的升遷機會，成為「心機婊」，堪稱是她演出以來第一次使壞！

張再興拍完《角頭2》後認識很多刑警，平日也長期擔任警察志工與反毒大使，他熟讀《誰是被害者》劇本後，與熟識刑警討教辦案的過程與心情，「這次在辦案過程要有江湖味，才能對他要偵查對象突破心房！」

張再興劇中背對著長官王識賢做了不該做的事，深怕醜事曝光，每天戒慎恐懼，讓他緊張：「每次在識賢哥面前，我怕都怕死了！」因此拍戲空檔沒有跟王識賢有過多互動，再加上兩人是繼《角頭2》後第二次合作，皆從黑道變白道，王識賢笑說自己對他完全不手軟，有時文件夾拿起來就往他頭上K，對起戲來一點都不需要刻意。

(中時 )