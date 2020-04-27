台東縣成功鎮籍漁船新日進168號，27日在蘭嶼附近海域捕獲200公斤的黑鮪魚，並於中午1點凱旋入港，漁船一進入新港漁港，立刻吸引民眾圍觀，縣內漁商也開始競標，最後以25萬餘元賣南， 新港區漁會總幹事陳俊銘表示，這是成功的「第1鮪」，也是目前「尚大鮪」。

台東縣政府農業處長許家豪表示，在疫情嚴峻的情形下，經濟景氣呈現疲弱，但每年的第一「鮪」，對漁民來說具有指標的意義，非常重要！也迎喜歡黑鮪魚的民眾，有空到成功吹吹海風，品嘗鮮美的黑鮪魚大餐料理，鼓勵漁民、促進在地經濟。

陳俊銘總幹事指出，新日進168漁船船主是鄭慶生，今年60歲，出海捕撈黑鮪魚已有40年的經驗，去年成績普通，今年一出海就旗開得勝，在蘭嶼順利捕獲黑鮪魚。

陳俊民說，台東第1鮪競標結果，以每公斤1260售出，總價是25萬2000元，疫情期間，這樣的價格還可接受，也呼籲民眾用實際行動鼓勵漁民，多多採購在地漁民的魚獲，以振興漁業，增加漁民收入。

(中時 )