中科二林園區再添生力軍！科技部今（27）日審議核准自動搬運設備大廠-川岳機械進駐二林園區投資設廠案，投資額4億元，研發無人化試管檢驗中心自動化搬送設備、高效薄膜太陽能面板真空層壓模組檢測搬送設備、物流中心、自動倉庫自動化搬送設備及其他相關自動化工廠搬送設備，致力於客製化工廠自動化輸送設備設計及生產。

川岳機械產品廣泛運用於食品、汽車、面板、醫療、倉儲物流等產業，由於各產業因應工業4.0時代來臨，產品不斷轉型推陳出新，並持續建置智能化及自動化產線，川岳機械藉由生產之標準化模組可減少設計錯誤、縮短交期、降低成本，並具備多元、快速調整適應等特性，可有效協助客戶在短期內建置生產及倉儲自動化搬運設備，快速生產相關產品。

中科管理局長許茂新指出，中科二林園區土地總面積631公頃，產業用地343公頃，公共工程開發完成可立即提供建廠土地133公頃。今年以來，中科已引進8家新投資案，投增資額合計186.31億元。

其中，川岳機械核准至二林園區投資後，二林園區累計核准進駐28家公司，已有13家提出申租、8家完成土地租用程序，核配面積為53.08公頃，核配率約40％；另有5家公司需地12.16公頃。許茂新表示，中科管理局將持續積極招商外，亦會加強輔導並配合相關審查作業程序，積極帶動二林園區產業群聚發展。

(工商 )