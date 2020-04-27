證交所表示，三發地產（9946）之前因有證交所營業細則第49條第1項第3款、第4款及第19款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案；昨（27）日重行公告申報108年財務報告，經形式審閱符合同細則第49條第2項第3款規定，惟因該公司仍有同細則第49條第1項第4款及第19款規定之情事，故公告其上市有價證券仍繼續列為變更交易方法。

(工商 )