三發地產續列變更交易方法 19:152020/04/27 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，三發地產（9946）之前因有證交所營業細則第49條第1項第3款、第4款及第19款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案；昨（27）日重行公告申報108年財務報告，經形式審閱符合同細則第49條第2項第3款規定，惟因該公司仍有同細則第49條第1項第4款及第19款規定之情事，故公告其上市有價證券仍繼續列為變更交易方法。 (工商 ) #三發地產 #變更交易方法 #條第 #項第 #款規定 也許您會感興趣 財經熱門新聞 出具工作事實證明即可申貸 勞工紓困貸款 拚5／1前上路 - 財經要聞 - 工商時報 注意！5月賣股走人？大咖洩驚天秘密 - 即時 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 買完就賣…大隻散戶來亂？明天押股留意3件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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