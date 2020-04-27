藝人林心如2016年甜嫁小3歲男星霍建華，婚後生下寶貝女兒「小海豚」，一家3口幸福美滿。儘管林心如已經44歲，但歲月絲毫沒有留下痕跡，她的身材始終纖細勻稱，臉蛋也澎潤有光澤，被許多粉絲封為「凍齡女神」，近日林心如曬出一張16歲的照片，粉絲看了直呼：「根本沒變，一樣美！」

林心如在臉書貼出一張照片，並表示「以前合作的出版社朋友，寄來一大袋我的舊照片，打開後一股濃濃的歲月味，一張張照片讓我邊看邊笑，歲月啊～待我之後慢慢分享。」林心如還強調，那是個完全沒有任何濾鏡、修圖軟體的年代，真實呈現出她16歲的樣貌。

當時的林心如臉還帶有嬰兒肥，模樣看起來相當可愛。（圖／翻攝自林心如臉書）

貼文一出，立刻引來粉絲熱烈回應，「太可愛了吧！！！！！！！」、「仙女下凡」、「純天然美女」、「我喜歡林心如就是在這個有個兩顆小虎牙跟靦腆笑容的時候開始的」、「這就是我們的青春啊」、「稚嫩，都沒什變」，甚至有網友表示，家中到現在都還貼著林心如年輕時的海報。

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(中時電子報)