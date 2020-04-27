台東有2座離島，新冠肺炎疫情發生後，病患後送的壓力更重，台東縣政府獲民間捐贈全國第1個充氣式負壓隔離艙，27日啟用，應用在空勤隊黑鷹直升機上，可降低空中緊急後送時，執勤人員受感染威脅；同時，27日台東居家隔離個案全部結束，縣長饒慶鈴開心地說「今天是慶零的好日子」。

由全方位救護車公司捐贈給台東縣衛生局的充氣式負壓隔離艙，27日在空勤隊第3大隊舉行啟用儀式，空勤總隊總隊長井延淵表示，疫情不知道要持續到何時，花東雖無確診病例，未來是否會發生，也無法保證，有了這座負壓式隔離艙，將可維護機組人員的安全，並確保隊務正式運作。

台東縣長饒慶鈴指出，台東有綠島、蘭嶼兩座離島，很多狀況與其他縣市不同，尤其是疫情期間病患的後送更是棘手，感謝全方位救護車公司執行長姜尚佑與生命之星救護車有限公司執行長陳德浩全方位公司，聯合捐贈全國第一座可以放在直升機上的充氣式負壓隔離艙，對執行勤務人員多了1份保障，也讓台東的醫療再次提升。

另外，27日也傳出好消息，台東縣僅剩1人須居家隔離，隔離期限到26晚上12時整，因無症狀且採檢為陰性，27日凌晨0時起解除隔離管制，台東目前不僅零確診，也零隔離，饒慶鈴說「今天是慶零的好日子」，面對即將來臨的五一連假，她也呼籲要有自主防疫的概念，也會加強各場所進出的管理，也期望業者在防疫工作上與縣府一起努力。

(中時 )