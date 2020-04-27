台中市政府前新聞局長卓冠廷，27日在臉書報告他的近況；卓冠廷說，「這幾個月以來，很多朋友關心我未來的動向，甚至一度傳出謠言，說我將於某公家單位任職，媒體因而向我查證，很感謝媒體朋友們，在我一一澄清後，並沒有讓不實消息傳出。今天是時候向大家報告：我即將繼續深造，出國攻取碩士學位。」

卓冠廷指出，步入職場業已十年；這十年，來自生活、工作的壓力與緊湊的生活步調，沒有什麼機會靜下心來好好沈澱自己，加上這幾年來時刻反省自己在政治及公眾事務的底蘊不足，現在我該做的事情，似乎不是去找個「位置」，而是該有個人生段落，用以精進及充實自己。

「說實話，出國深造一直是懸掛在我心頭上的一件事，哪怕別人可能會覺得我已邁入34歲是個超高齡留學生。」

卓冠廷說，能夠毅然決然做出這個重大決定，除了感謝林佳龍部長的支持外；更感謝慈庸、我的爸媽及慈庸爸媽，他們不僅支持我，也是我最堅強的後盾，讓我能放心踏上旅途。慈庸跟我說：「如果這是你需要的，就去做吧，我全力支持你。」慈庸一如往常般地溫暖堅毅，還吩咐我記得要多和女兒視訊。

取得家人們的支持後，開始煎熬的考試及準備過程。當中得到很多貴人的協助：包含留學專家、英文教學機構、許多政壇及留學的前輩。這個部分，且讓我保留一點，往後有機會再和一些有志出國的朋友們分享。

卓冠廷說，我申請了幾間學校，最後決定前往美國加州柏克萊大學就讀公共事務MPA碩士學位（Berkeley University of California, Berkeley Master of Public Affairs ）。為期一年的課程，內容我非常喜歡，且學院在公共政策相關領域的排行也名列前茅，讓我有機會和來自世界各地不同背景的傑出人才相互交流。

不過，這個program原訂2020年5月開學，但因為武漢肺炎的疫情，目前學校規劃頭一到兩個月的課程改為線上上課，9月才會視情況恢復實體課程（可能也會延期）。所以，我應該會在台灣當「線上留學生」一陣子，等到疫情趨緩才動身前往美國。

卓冠廷強調， 很不好意思拖到今天才向大家說明，因為我趁這陣子的空擋，在醫生建議及評估下，決心進行手術把多年來睡眠呼吸中止症的問題根治，包含「鼻中隔及下鼻甲微創手術」及「射頻軟顎及舌根手術」。各位朋友別緊張，手術相當順利，在醫院休養幾天後，今天算是告一段落，已出院在家靜養。也才有機會好好整理思緒與文字，跟各位朋友好好說明。

卓冠廷強調，「回顧上一個十年，我深感不足，希望下一個十年，我回首時能問心無愧；畢竟，人生唯有透過不斷提升及精進自己，才能夠有機會奉獻更多。 最後願全世界的疫情能盡快過關，天佑天灣。」

(中時 )