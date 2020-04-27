南非的新冠病毒COVID-19感染有4,546例，死亡87例，他們因此向古巴提出支援要求，星期一，古巴的200多名醫生飛抵南非，以幫助抗擊疫情。

美聯社報導，雖然古巴的經濟條件不算好，但是他們對於疫病的防治頗有一套，因此被許多發展中國家視為榜樣，希望古巴的防疫人員能前往指導。古巴在這一次的新冠疫情，向22個國家(包括多哥、佛得角、安戈拉等非洲國家)派出1000多名人員。

星期一清晨，200名古巴的公共衛生專家與傳染病專家抵達南非，受到了軍事和衛生部門的歡迎。

古巴位在中美洲，週邊國家有許多疫情，包括登革熱、茲卡，霍亂等等，不過古巴的防疫相當確實，1981年，古巴曾發生登革熱疫情，結果只用了4個月的時間就有效壓制，並且很少復發。

據目前資料，古巴的新冠病例是1,369例，有501人康復，病死者是54人，這樣的成績在開發中國家是相當高明的。

南非衛生部長茲維里‧馬漢茲(Zweli Mkhize)說：「古巴醫生一直處於抗擊世界其他疫情的前沿，例如2010年海地霍亂、2013年西非埃博拉疫情，他們的專業享有高度聲譽。」

古巴政府與南非執政黨非洲議會關係良好，第一任黑人總統曼德拉（Nelson Mandela）與古巴前領導人老卡斯楚（Fidel Castro）是朋友，兩國在衛生領域合作，數百名南非醫學生，透過獎學金在古巴學習。

古巴的醫療人員將前往幾個疫情較嚴重的地方，其中包括南非最大的城市約翰尼斯堡，和首都普勒托利亞，將進行大規模病毒篩查，另外開普敦市也是重點防疫地區，該市的病例數量最多。

(中時電子報)