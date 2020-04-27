北韓領導人金正恩病危傳言受到全球矚目之際，大陸又派出一組醫療團前往北韓，外界各種猜測不斷。大陸外交部發言人耿今日就此做出正式回應說，國際紅十字會與中方都向北韓提供醫療物資援助，大陸「將在能力所能及的範圍內向有需要的國家提供援助」。耿爽以外交辭令迴避正面答覆，反而啟人疑竇。

據《環球時報》報導，4月27日的外交部例行記者會上，有韓國記者提問：部分報導稱，為了説明朝鮮防禦新冠病毒（傳播），最近中國向朝鮮派遣了醫療團。目前中方已經向世界上很多國家派遣了醫療救援隊，請問有向朝鮮派遣這樣的醫療隊嗎？

耿爽答稱，「新冠肺炎疫情發生以後，據我瞭解，國際紅十字會等國際機構曾經向朝鮮提供過防疫物資的援助，中方也向朝方提供了一些檢測試劑，以備不時之需。」

耿爽說，「當前疫情在全球快速蔓延，中國將繼續在做好國內疫情防控的同時，在力所能及的範圍內向有需要的國家提供援助。」

數日前《路透》曾引述大陸消息人士報導稱，中國大陸近日派出一支醫療團前往北韓，但無法確認此醫療團是否與外傳金正恩的健康有關。

不過，《美國之音》在引述《路透》消息時卻明白指出，中國大陸派遣醫學團隊前往北韓商議金正恩健康，但不清楚這支醫學團隊與金正恩的健康狀況「存在怎樣的關聯」。

《美國之音》說，3名消息人士的其中2人說，這個由中共中央對外聯絡部高級官員率領的代表團，於週四離開北京前往北韓。該部門是中國共產黨與鄰國北韓打交道的主要機構。

位於首爾的網站《每日朝鮮》(Daily NK)在本周早些時候引述匿名消息來源報導說，金正恩4月12日接受了心血管手術後正在康復。對於暗示金正恩在手術後病危的一些報導，一些韓國政府官員和中共對外聯絡部一名官員都予以否認。南韓官員說，他們沒有發現北韓有異常活動的跡象。

一名韓國消息人士告訴路透，他們的情報是金正恩還活著，可能很快就會露面。該人士說，他對金正恩的現狀或中共的任何介入都沒有任何評論。 一位熟悉美國情報的官員說，金正恩有健康問題，但他們沒有理由斷定他病重或最終無法在公眾場合露面。

(中時電子報)