溪口鄉公所與當地居民合作，結合在地「武館」文化推出拼圖作品。（張毓翎攝）

溪口鄉公所根據執行成果，印製以「廟宇」為主題的明信片。（張毓翎攝）

溪口鄉公所根據執行成果，印製以「廟宇」為主題的拼圖。（張毓翎攝）

嘉義縣溪口鄉公所執行文化部「社區營造三期及村落文化發展計畫」專案，調查各聚落信仰中心，協助廟宇整建文史調查，再根據執行成果，印製「廟哉溪口．有求必印」集章護照、明信片及拼圖，建構專屬在地廟宇文化的集章活動，增進遊客來訪溪口旅行之趣味性及意願，此外，待發表後，會將作品回饋給學校及社區，讓民眾用另一種角度認識自己的家鄉。

公所表示，廟宇為最貼近民眾日常生活得場所之一，便以「廟宇」為主題執行，自2018年起，招募在地調查員走訪各廟宇，進行訪談及調查，因人力有限，第1年先挑選重要的廟宇調查，隔年再進行資料補充，並邀請鄉里的青年夥伴發揮創意，設計各項集章活動的小物。

公所指出，為提升「公民參與」能量，不管是在調查、紀錄及設計成品，都是和居民一起討論及參與的成果，期許更多人從自身做起，關心社區中的公共事務，另，去年還運用這個計畫的補助款，提供給願意以同樣「廟宇」為主題做社造的社區，目前美南、游東社區發展協會都有申請。

公所說，像游東社區發展協會在溪口國小協助下，開發以廟宇為主角的大富翁遊戲，讓長輩透過不同的方式，重新認識社區內的廟宇；美南社區發展協會則與美林國小合作，記錄崙尾土地公廟的歷史文化，讓青年學子感受在地廟宇文化蓬勃的能量。

鄉長孫維聰表示，「廟哉溪口．有求必印」集章護照正在做細部內容確定，待年中發表後，將印製並放置到本次收錄的33座廟宇及溪口鄉文化生活館，民眾可持集章護照到各廟宇集章，換取各項相關紀念品。

(中時 )