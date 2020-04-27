民眾在臉書社團「我是太平人」發文把當時惡意逼車的BMW惡行及下場都用影像及圖像PO出。（翻攝自臉書社團「我是太平人」）

太平分局檢視民眾檢舉的行車記錄器影片，BMW駕駛對前方重機騎士做出閃燈、迫近、驟然減速等惡意逼車行為。（太平警分局提供／台中馮惠宜傳真）

台中市一輛BMW轎車4月14日傍晚5點多行經台74線快速道路太平路段時對前方一輛重機多次閃燈、逼車，重機騎士事後透過安裝在後輪車牌上的行車紀錄器影像向台中市警局檢舉，轄區太平分局審視影片後認定該名駕駛惡意逼車屬實，隨即開出1萬8000元罰款的罰單合併吊扣牌照3個月。

日前有民眾在臉書社團「我是太平人」發文表示，「別認為開個車在路上就能為所欲為……請尊重大家的用路權……

」，並貼出一段約兩分鐘的BMW轎車逼車影片，以及向警方檢舉後警方處置開罰的相關資料，把當時惡意逼車的BMW惡行及下場都用影像及圖像PO出。

太平分局交通組長郭廷鍇表示，依照民眾檢舉的行車記錄器影片，BMW駕駛對前方重機騎士做出閃燈、迫近、驟然減速等惡意逼車行為，此舉已違反「道路交通管理處罰條例」43條第1項第3款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」及第4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，警方已依法開出1萬8000元罰單合併吊扣牌照3個月，警方也呼籲駕駛人應多禮讓。

(中時 )