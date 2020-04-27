內政部次長花敬群今日赴立院備詢前表示，受新冠肺炎衝擊，原訂10月份全面換發數位身份證的時程要延後。內政部也強調，數位身分證採雙晶片備援機制，晶片均通過國際安全認證標準，並由台積電代工生產。

花敬群表示，新版數位身分證原本4月初要到國外領取樣卡、進口相關設備，受新冠肺炎疫情影響，台灣無法出去、外國無法進來，工作時程受到影響，確切實施期程，還有待行政院說明。

對於資安疑慮，內政部也強調，數位身分證採雙晶片備援機制，晶片均通過國際安全認證標準，並由台積電代工生產，其中主晶片6項功能中有5項為CC認證（Common Criteria），安全評估等級達EAL5+以上，達軍事機密等級。內政要求至少要有1,000萬張的晶片卡須在台灣生產製造，透過國際廠商技術移轉，提升國內產業技術。

為了使外界安心，未來將對外公開程式原始碼，核心程式交由行政院資安處指定團隊進行資安檢測。換證初期，也會選定部分縣市，進行小規模試行，並辦理賞金獵人競賽，開放民間測試，確保資安無虞後，再進行全面換證。

(工商 )