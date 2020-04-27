中央銀行公布3月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額，各增至7.494兆元及2.156兆元，續雙創歷史新高，且餘額年增率分別是6.67％及14.29％，各創116個月及101個月以來最高紀錄。

央行統計顯示，3月房貸餘額連續38個月創歷史新高，年增金額達4,682.97億元、年增率6.67％，較2月底再上揚0.22個百分點，餘額月增也有382.97億元，代表買氣未受肺炎疫情衝擊，後續是否有影響，需再觀察4月以後的變化。

土建3月年增率也再攀高，已連續10個月都有二位數，餘額年增2,696.2億元，年增率轉正已連續39個月，延續去年以來年增率逐月擴大趨勢不變。

央行3月降息1碼（0.25個百分點）後，房貸或土建融利息再探底，續提供房市支撐力，因各銀行利率反應調低，並配合政府進一步紓困加碼降息，甚至若疫情遲不受控，不排除降息再起，預料短期利率反彈風險極低，有助提高進場購屋意願。

(工商 )