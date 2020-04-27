因為忌妒竟殺害朋友並將其分屍！一名俄羅斯女子因為忌妒年長的女性朋友和另一位男性友人關係過於親密，竟一時吃醋在酒後殺害這名女性朋友並將其肢解，屍塊分裝在多個塑膠袋中丟棄於叢林中，直至案發後數日有野狗叼出人的手臂殘骸，才讓整起驚悚案件曝光。

綜合俄媒報導，這起驚悚的命案發生在俄羅斯梁贊州的斯科平（Скопин），一位居住於此的居民25日上午出外散步，途中發現一隻狗叼著一隻疑似人的手臂殘骸，上前查看後驚覺不對勁，於是報警處理。警方獲報後循線追查到一處叢林，意外發現地上有多個塑膠袋，裡頭居然裝著人體殘肢，驗明身分後確認遺體主人是一名58歲女子。

經過警方調查發現，原來事發當晚35歲的女嫌犯與這名死者在公寓內小酌兩杯，但女嫌犯不滿自己愛慕的另一位男友人和死者交往，進而導致2人發生爭執，不料，女嫌犯竟拿刀猛刺死者，直到對方斷氣，沒有生命跡象。

查覺到殺死人後，女嫌犯冷靜地並未馬上報警，而是分屍死者的屍體成多塊碎塊，並將這些屍塊分裝進多個塑膠袋沿街丟棄，意圖毀屍滅跡掩蓋罪刑。丟棄完屍塊後，女嫌犯又回到住處把凶器和地板清洗乾淨，隔天才報警假裝朋友失蹤。

當警方逮捕35歲的女嫌犯時，她始終否認犯案，然而法醫卻在其住處發現血跡反應，目前已將她收押並等待近一步詳細調查案情，再依序起訴罪名，甚至不排除有共犯參與的可能性。

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(中時電子報)