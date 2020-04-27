雲林縣北港鎮南陽國小目前進行通學廊道工程，但施工噪音影響學生上課，尤其國中會考將於5月中旬登場，緊臨南陽國小的北港國中國三學生大受影響，雲林縣教育處27日表示已與相關單位協調改善，避免影響國三學生會考前的最後衝刺。

雲林縣政府為確保北港鎮國小學童行的安全，向中央爭取經費興建「南陽國小通學廊道」，讓學童上下學時不再人車爭道險象環生，但施工後卻引發機器打樁等噪音問題，讓南陽國小與緊臨的北港國中學生上課大受影響。

北港國中國三學生表示，平時若有施工噪音，大家忍一下就過去了，但5月中旬他們就要參加會考，最近都在做最後衝刺，施工噪音讓他們無法集中精神上課，很擔心影響會考成績。

雲林縣教育處表示，此工程由中央補助、縣政府發包，施工期限為今年9月中旬，對於學生與家長反映噪音問題，將請縣府承辦部門與施工單位協調，延後施工或是採用低噪音工法，確保學生的受教權。

(中時 )