雲林縣北港朝天宮已用壞近10支額溫槍，特別添購2台自動額溫量測機。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮因清明節連續假期湧現大量人潮，被列為全國唯一寺廟警示景點，面對5月1日勞動節連續假期將屆，朝天宮強調已做好人流管制準備工作，由於額溫槍已用壞近10支，廟方特別添購2台自動額溫量測機，確保萬無一失。

北港朝天宮被列為警示景點後，即加強各種防疫工作，包括在廟埕設置龍門與虎門管制人流進出、入廟必需戴口罩、量額溫、酒精消毒，另外也捐贈次氯酸滅菌液與額溫卡給學校、機關團體，把防疫量能擴大至整個北港鎮。

廟方表示，朝天宮雖然被列為警示景點，但進香遊客還是相當多，目前已用壞近10支額溫槍，面對5月1日勞動節連續假期，已添購2台自動額溫量測機，做為量測體溫第2道防線，只要站在機器前方即可得知體溫，減少額溫槍因使用頻繁可能產生的誤測。

原本農曆3月媽祖聖誕月香盛期間24小時不關廟門，目前也改為清晨4點30分開廟門（初一、十五為清晨4點）、深夜零點關廟門，希望藉由時段管制減少進出人流，同時紓緩廟務人員壓力。

廟方說，最近連續多日無本土確診病例，讓國人安心不少，因此又出現少數搭乘遊覽車的進香團，不過大家都很謹慎，每輛遊覽車只乘坐20人左右，並自行準備便當，顯示國人已把防疫工作當成是1種全民運動。

廟方強調5月1日連續假期，可能會有不少進香團，為避免廟內人潮過於聚集，將勸導進香團指派代表入廟，朝天宮人員也會協助神明過火等相關儀式，盡量縮短廟內停留時間，將群聚感染機率減至最低。

(中時 )