高雄市長韓國瑜今（27）日晚間跟消防局長一起督導密閉式娛樂公共場所消防安全檢查，並且在臉書直播督導影片，創下4.2萬人次觀看。

由於昨（26）日發生錢櫃KTV林森北路店大火，今日台中市政府也對於錢櫃KTV進行安檢，台中自由店，抽檢3間包廂，雖設備通過消防安檢，但2間無法立即發揮警示作用。盧秀燕祭鐵腕當場宣布，台中市採取最嚴格標準審查，「運作不及格」，「整棟暫停營業！」。

高雄市消防局將針對全市441家密閉式娛樂公共場所消防安全檢查工作，確保消防安全設備功能完善，並限期1個月內檢查完畢。今（27）日消防局前往享溫馨巨蛋店稽查，發現緩降機生鏽，喪失逃生功能，當場開出舉發通知單，要求限期改善。高雄市長韓國瑜今晚也將帶隊突擊北高雄KTV，檢視業者相關消防規定是否合乎標準。

韓國瑜今公開行程滿檔，除了下午3時臨時新增將到大魯閣草衙道因疫情關係復業情形外，4時則轉往災害應變中心召開防疫會議，晚間前往北高雄1家KTV突擊檢查消防設備。

(中時電子報)