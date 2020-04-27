西湖鄉第2納骨塔，27日下午由苗栗縣副縣長鄧桂菊等人主持動工典禮。〔苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真〕

西湖鄉首座納骨塔「慈恩塔」已近飽和。〔苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真〕

西湖鄉第2納骨塔27日下午動工，預計。〔苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真〕

歷經五位鄉長規畫爭取的西湖鄉第2納骨塔，27日下午舉行動土典禮，預計2021年底竣工啟用，將提供1萬2000個塔位，供應民眾殯葬所需，也充裕地方自治財源。

西湖鄉公所增建第2座納骨塔，總工程經費1億4千2百萬元，動土典禮在懷恩塔旁空地舉行，副縣長鄧桂菊、縣議員黃芳椿、西湖鄉長高阿賜、前鄉長何木炎、代表會主席古召善、代表及地方仕紳到場參加，一行人焚香祝禱，並在法師誦經祈福後持鏟破土。

西湖鄉長高阿賜表示，第一座納骨塔「懷恩塔」，自民國1998年底啟用至今22年，8千多塔位已達飽和，歷經古木賢、楊秀瑕、何木炎、李文林以及他5位鄉長努力爭取增建第2納骨塔，終於在今年2月取得核發建照，感謝代表會的大力支持以及同意墊付經費，讓工程得以順利進行。

鄧桂菊則感謝五位鄉長大力奔走，為地方爭取增建第2座納骨塔，完工後讓先人得以安息，並可以滿足鄉親的殯葬需求。

西湖鄉公所指出，第2納骨塔將興建地下一層、地上五層樓建築，無論在建築外觀或是樓層規畫，均與懷恩塔相同，塔位總容量可達1萬8000個，初期先行施作1萬2000個開放選購，牌位區可容納1千座牌位，並設置祭祀空間、暫厝區、家屬休息區及管理室等，預計2021年底竣工啟用。

(中時 )